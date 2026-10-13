В окупованому Криму зафіксували масштабний збій у роботі сервісів Яндекса

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У тимчасово окупованому Криму припинили відкриватися сервіси рекламної мережі російської компанії «Яндекс», а також спостерігаються збої в роботі штучного інтелекту «Аліса».

Про проблеми з доступом повідомили місцеві мешканці, зазначивши, що перед цим на півострові також виникали перебої в роботі сайтів із дозволеного мінцифри рф переліку, зокрема при спробах здійснення банківських онлайн-операцій. Фахівці зазначають, що такі збої вказують на вразливість російської цифрової інфраструктури на окупованій території.

Джерело: Радіо Свобода (проєкт «Крим.Реалії»).

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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