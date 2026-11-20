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У тимчасово окупованому Криму вранці 20 листопада запровадили обмеження електропостачання через дефіцит потужності. Знеструмлення охопили низку районів півострова, зокрема частину населених пунктів і вулиць великих міст.

За наявною інформацією, у Джанкойському районі без електроенергії залишилися щонайменше 24 населені пункти, а також десятки вулиць самого Джанкоя. Відключення зафіксували у Ленінському, Сакському, Роздольненському, Білогірському та Бахчисарайському районах.

Частково знеструмлена й Євпаторія. Без світла залишилися, зокрема, райони Слободки, Лиманівки, залізничного вокзалу та Курзалу.

У Кіровському районі запровадили графік обмежень «три години без світла, дев’ять годин зі світлом». Він охопив Шубіне, Токарєве, Кіровське та частково Ярке Поле.

Крім того, у Чорноморському районі сталося аварійне відключення електроенергії через пошкодження магістральних електромереж.

За словами енергетиків, у більшості населених пунктів тривалість відключень становитиме від трьох до шести годин.

Масштабні перебої з електропостачанням у тимчасово окупованому Криму тривають із 24 жовтня.

Про це повідомляє проєкт «Крим Реалії» з посиланням на окупаційне підприємство «Крименерго».

Нагадаємо, після атак на Кримський міст у Севастополі виник ажіотаж на автозаправних станціях. Через підвищений попит там уже запровадили обмеження на продаж бензину.

ЗСУ вдарили по мостах, якими Росія постачає ресурси до окупованого Криму.

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