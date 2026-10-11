В окупованому Луганську почали продавати захисні амулети для військових РФ і чудо-мазь від чуми

У тимчасово окупованому Луганську в Свято-Олександро-Невському храмі продають так звані «захисні амулети» для російських загарбників, а також «чудо-мазь від чуми» за 500 рублів.

За повідомленням каналу, у храмі пропонують різноманітні предмети, яким приписують надприродні захисні властивості.

«У Свято-Олександро-Невському храмі пропонують цілий асортимент «захисних амулетів для воїнів» із чудодійними властивостями. Хрестики, обереги, браслети, які нібито підсилюють небесний захист, і навіть кільця від ворожих дронів», — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу автори допису звернули на «чудо-мазь від чуми», яку продають за 500 рублів. Згідно з рекламною листівкою, засіб виготовлений на основі кедрової живиці. Йому приписують здатність захищати від чуми, відганяти заразу та зміцнювати дух.

Водночас ці заявлені властивості наведені в рекламному описі й не підтверджують, що амулети чи мазь справді здатні захищати від хвороб або ворожих безпілотників.

Про це повідомляє телеграм-канал «Маріуполь.Спротив», який опублікував відповідні фотографії з церкви.

Нагадаємо, окупований Луганськ у ніч проти 9 жовтня кілька годин перебував під масованою атакою безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті виникло кілька осередків пожеж, також спостерігаються перебої з електропостачанням.

У ніч на 25 вересня безпілотники атакували окупований Луганськ. Після удару загорівся будівельний торговельний центр «Стройцентр», який до окупації працював як «Епіцентр».

Читай нас у