В окупованому Луганську почали продавати захисні амулети для військових РФ і чудо-мазь від чуми
У тимчасово окупованому Луганську в Свято-Олександро-Невському храмі продають так звані «захисні амулети» для російських загарбників, а також «чудо-мазь від чуми» за 500 рублів.
За повідомленням каналу, у храмі пропонують різноманітні предмети, яким приписують надприродні захисні властивості.
«У Свято-Олександро-Невському храмі пропонують цілий асортимент «захисних амулетів для воїнів» із чудодійними властивостями. Хрестики, обереги, браслети, які нібито підсилюють небесний захист, і навіть кільця від ворожих дронів», — йдеться у повідомленні.
Окрему увагу автори допису звернули на «чудо-мазь від чуми», яку продають за 500 рублів. Згідно з рекламною листівкою, засіб виготовлений на основі кедрової живиці. Йому приписують здатність захищати від чуми, відганяти заразу та зміцнювати дух.
Водночас ці заявлені властивості наведені в рекламному описі й не підтверджують, що амулети чи мазь справді здатні захищати від хвороб або ворожих безпілотників.
Про це повідомляє телеграм-канал «Маріуполь.Спротив», який опублікував відповідні фотографії з церкви.
Нагадаємо, окупований Луганськ у ніч проти 9 жовтня кілька годин перебував під масованою атакою безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті виникло кілька осередків пожеж, також спостерігаються перебої з електропостачанням.
У ніч на 25 вересня безпілотники атакували окупований Луганськ. Після удару загорівся будівельний торговельний центр «Стройцентр», який до окупації працював як «Епіцентр».