В окупованому Луганську пролунали вибухи та почав зникати інтернет

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У ніч на 29 жовтня жителі тимчасово окупованого Луганська повідомили про вибухи та повторний удар по інфраструктурі зв’язку оператора «Лугаком». Після цього виникли проблеми з доступом до інтернету.

У зв'язку з атакою у Луганську спостерігаються суттєві перебої в роботі мережі Інтернет. Перший масштабний удар на цей об'єкт відбувся в ніч на 21 жовтня, коли дрони уразили будівлю колишнього «Укртелекому», де розміщуються потужності окупаційного оператора та центр телекомунікаційних послуг.

Окупаційний мобільний оператор «Лугаком» (Луганські комунікації) функціонує на захоплених територіях Луганської області з 2015 року. У липні 2022 року бренд формально ліквідували, а майно переоформили на ТОВ «МКС» («Мобільні Комунікаційні Системи») із переведенням номерної бази на російські коди, проте населення та ЗМІ за звичкою продовжують використовувати попередню назву. Наразі інфраструктура цієї структури піддається систематичним атакам.

Джерело: Exilenova+

23 жовтня окупований Луганськ також атакували дрони, у місті виникли перебої зі світлом.

До цього у Луганську дрони атакували будівлю колишнього Укртелекому.

Раніше, 9 жовтня, окупований Луганськ опинився під атакою дронів, є перебої зі світлом.

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