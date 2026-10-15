В окупованому Мелітополі чоловіка засудили до 14 років колонії за донат ЗСУ у 500 гривень

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Окупаційний суд у Запорізькій області засудив жителя Мелітополя до 14 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування став переказ 500 гривень на рахунок, пов’язаний із Збройними силами України.

Про вирок повідомила пресслужба створеного російською владою суду на окупованій території України.

У повідомленні засудженого назвали «жителем Мелітополя П.», не розкривши його повного імені. Видання «Коммерсант» із посиланням на управління ФСБ РФ вказало, що йдеться про Дмитра Подгорного, якому 31 рік. Водночас «Медиазона» виявила на сайті суду картку справи з іншим варіантом прізвища — Подгорський.

За що чоловіка засудили

За версією слідства, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік сформував негативне ставлення до російської влади та її політики. У лютому 2024 року він отримав російське громадянство.

У травні того ж року, як стверджують російські силовики, чоловік вирішив фінансово підтримати ЗСУ. Для цього він скористався мобільним застосунком українського банку та переказав кошти на банківський рахунок, пов’язаний з українськими військовими.

Сума переказу становила 500 гривень, що на той час, за даними слідства, дорівнювало 1152 російським рублям. Згодом чоловіка встановили співробітники ФСБ.

За інформацією «Коммерсанта», обвинувачений визнав провину та розкаявся.

Яке покарання призначив суд

Окупаційний суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому 14 років колонії суворого режиму. Крім того, після відбування основного покарання він має провести ще один рік під обмеженням свободи.

Обставини справи та твердження російського слідства наведені за повідомленнями російських судових органів і медіа.

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