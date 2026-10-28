В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

В Олешках на Херсонщині триває гуманітарна місія для допомоги мирним жителям. Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, сторони дотримуються. Зараз там розміновують маршрути, щоб безпечно доставляти гуманітарну допомогу та допомогти цивільним виїхати з міста.

Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші. Наразі його дотримуються, що дає змогу продовжувати роботу з допомоги цивільному населенню. Один із головних етапів зараз — розмінування маршрутів. Це необхідно, щоб гуманітарні служби могли безпечно доставляти людям допомогу. Також підготовлені маршрути мають дати можливість виїхати з міста тим жителям, які хочуть залишити Олешки.

«Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого сторони дотримуються. Наразі триває розмінування маршрутів. Це важливий етап для безпечної доставки гуманітарної допомоги та подальшого виїзду цивільних, які бажають залишити місто», — написав Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Головне завдання — допомогти людям дістатися безпечного місця

За словами омбудсмана, робота триває, щоб забезпечити цивільних необхідною допомогою та створити умови для їхнього виїзду на безпечну територію. Лубінець наголосив, що під час гуманітарної місії головними пріоритетами залишаються життя та безпека людей. «Продовжуємо роботу, ставлячи на перше місце життя й безпеку цивільних», — підсумував він.

Розмінування маршрутів є важливою умовою для подальшої евакуації та доставки гуманітарної допомоги. Водночас конкретні строки завершення робіт і кількість людей, які зможуть виїхати з Олешок, у повідомленні омбудсмана не уточнюються. Про перебіг гуманітарної місії повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області протягом 30 годин режиму тиші не зафіксували жодного інциденту. Це дало змогу продовжити гуманітарну місію, спрямовану на допомогу цивільному населенню та створення умов для безпечного виїзду людей із міста.

До цього евакуацію жителів Олешок відклали.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

У районі окупованих Олешків на Херсонщині режим тиші для проведення гуманітарної операції діятиме до 22:59 1 листопада. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Режим тиші запровадили 27 жовтня.

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