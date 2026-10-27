В Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню

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В Олешках 27 жовтня стартувала гуманітарна місія, під час проведення якої в районі операції оголосили двостороннє припинення вогню. Про це повідомив Буданов.

Про це у Фейсбуці повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

«Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках. У районі проведення місії оголошено двостороннє припинення вогню. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Ми з ним у постійній взаємодії», - розповів Буданов.

Він наголосив, що критично важливо, щоб ця місія з порятунку людей пройшла успішно та безпечно.

Керівник ОП подякував усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції, та акцентував, що життя кожного українця безцінне.

Раніше радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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