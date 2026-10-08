В Омську ще до атаки дронів на НПЗ виник ажіотаж на АЗС

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У російському Омську 8 жовтня на тлі вибухів та сирен тривоги на місцевому нафтопереробному заводі виник панічний ажіотаж на автозаправних станціях. При чому автомобілісти ще до удару по місцевому НПЗ масово вирушили скуповувати пальне, утворивши кілометрові черги та ускладнивши рух, оскільки побоюються масштабних перебоїв із постачанням палива в регіоні.

Об'єктом атаки став Омський НПЗ із потужністю переробки 22 мільйони тонн нафти на рік, який вважається одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі РФ. Для ураження цілі безпілотники типу FP-1 подолали відстань у понад 2500 кілометрів та прорвали оборону. При цьому Сили оборони України розширюють тактику ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі, дедалі частіше уражаючи крім заводів також лінійно-виробничі диспетчерські станції, що забезпечують змішування та закачування палива в трубопроводи.

Про це повідомляє Telegram-канал «Exilenova+».

У Росії заявили про атаку безпілотників на Омський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ країни.

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

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