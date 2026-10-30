В ООН відреагували на російську атаку по Дніпру з десятками загиблих і поранених

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив російську атаку на Дніпро, внаслідок якої загинули 15 людей, зокрема діти. Про це 30 жовтня заявив речник генсека Стефан Дюжаррік. Він наголосив, що це не поодинокий випадок, а російські удари по українських містах порушують міжнародне гуманітарне право.

Про позицію генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив у п’ятницю, 30 жовтня. Речник не став окремо давати таку оцінку, однак передав позицію генсека щодо російської атаки на Дніпро. «Генеральний секретар рішуче засуджує атаку, яку ми бачили в Дніпрі з боку збройних сил Російської Федерації. Загинули цивільні, зокрема діти. І це не поодинокий випадок», — заявив Дюжаррік.

Він також нагадав, що удар по Дніпру стався не на тлі окремого епізоду, а після інших російських атак на українські міста. Серед них речник назвав Київ, Харків, Одесу та Запоріжжя. За словами Дюжарріка, такі обстріли є порушеннями міжнародного гуманітарного права. Це право, зокрема, встановлює правила ведення війни та зобов’язує сторони конфлікту захищати цивільне населення. Цивільні люди та об’єкти, які не використовуються у військових цілях, не можуть бути законною ціллю для нападу.

ООН про евакуацію жителів Олешків

Під час спілкування з журналістами речник генсека також відповів на запитання про участь ООН в евакуації сотень людей з Олешків. Дюжаррік уточнив, що Організація Об’єднаних Націй безпосередньо не бере участі в самій операції з евакуації. Водночас ООН допомагає людям, яких уже вивезли з міста.

За його словами, гуманітарну підтримку отримують жителі Олешків, які повертаються на підконтрольну Україні територію. Речник окремо наголосив, що допомога призначена саме для цих людей. Отже, ООН засудила російський удар по Дніпру та нагадала про попередні атаки на інші українські міста. Водночас Організація продовжує надавати гуманітарну допомогу евакуйованим жителям Олешків, хоча безпосередньо в операції з їхнього вивезення не бере участі.

Російські війська 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, пасажирів і працівників евакуювали до укриттів.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.

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