В результаті російського обстрілу Ірпінської громади загинула людина

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Унаслідок ранкового російського обстрілу 19 жовтня в Ірпінській громаді Київської області загинула людина, є також травмовані. Після атаки виникли пожежі у приватному секторі та на підприємстві.

Про це повідомила в.о. Ірпінського міського голови Анжела Макеєва.

Внаслідок прямого влучання по приватному сектору загинула жінка, про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Пащинський.

«На території Ірпінської громади зафіксовано пряме влучання у приватному секторі. Також на території одного з підприємств громади виникла пожежа, яку наразі ліквідовують відповідні служби», — сказав Пащинський.

В місті травмовано шестеро людей, серед них — троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки, повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко.

Зазначається, що через пожежу утворився густий стовп диму. Жителів просять зачинити вікна та двері, обмежити перебування на вулиці й уникати наближення до місця пожежі.

Після завершення ліквідації наслідків на місцях падіння уламків розпочнеться фіксація та реєстрація пошкоджень майна. Навчання в закладах освіти громади відбуватиметься в онлайн-форматі.

Джерела: Анжела Макеєва, Олександр Пащинський

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