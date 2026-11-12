В РФ начальника поліції арештували за викрадення чоловіків для відправки на війну

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Начальника відділу МВС Комсомольського району Івановської області Юрія Шибаева звинувачують у викраденні людей, шахрайстві та незаконному доступі до комп’ютерної інформації у складі організованої групи. Загалом у справі фігурують 15 осіб і є численні потерпілі.

За версією слідства, чоловіків викрадали, утримували та примушували підписувати контракти з Міноборони РФ для участі у війні проти України.

Шибаев провину не визнає та відмовився давати свідчення. Суд відправив його до СІЗО.

Про випадки викрадення чоловіків в Івановській області журналісти повідомляли ще у 2025 році. Родичі зниклих розповідали, що людей заманювали обіцянками роботи або забирали силою, били та змушували підписувати військові контракти.

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