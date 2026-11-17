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Російську технічну спільноту цікавить, звідки в української сторони з’явився стабільний зв’язок у Криму під час операції в ніч на 17 листопада.

Особливо це важливо з огляду на обмеження доступу до Starshield та активне застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) в районі Кримського мосту.

«Усю технічну спільноту росії хвилює питання, звідки у нас з’явився стабільний зв’язок у Криму.

Адже до операції нам, за «випадковим збігом обставин», обмежили доступ до «Старшилд», а міст закритий усім чим тількі можливо з РЕБ. Різні версії пишуть. Нехай це буде нашою маленькою таємницею)», - розповів Сергій Бескрестнов.

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Про це повідомив радник Президента України Сергій Флеш Бескрестнов у Фейсбуці.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

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