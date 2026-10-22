В рф очікують падіння продажів вітчизняних авто через кінець кредитування

0:00 / 0:00

Виробництво та продажі російського автогіганта «АвтоВАЗ» до кінця року можуть впасти на 20–25% через припинення державних програм субсидування та пільгового автокредитування. Про це повідомляє Мінпромторг рф.

Закладені в російському бюджеті 20 мільярдів рублів на пільгові кредити та 30 мільярдів на лізинг повністю вичерпалися у вересні, а додаткові кошти виділятися не будуть через перевантаження бюджету військовими видатками. Припинення держпідтримки найбільше вдарить по «АвтоВАЗу», частка якого на російському ринку вже впала до критичних 24%, оскільки підприємство не має ресурсів для ценових війн із китайськими автоконцернами.

Джерело: The Moscow Times.

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

Читай нас у