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У ніч проти 28 листопада безпілотники атакували кілька регіонів Росії. За попередніми даними, пожежі спалахнули на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» у Самарській області. Також російська влада заявила про масовану атаку дронів на Москву.

За даними Astra, Новошахтинськ у Ростовській області зазнав атаки важких безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та скаржилися, що попередження про небезпеку надійшли вже після початку атаки. Повітряна сирена, за їхніми словами, не лунала.

За попередньою інформацією, внаслідок удару на Новошахтинському нафтопереробному заводі виникла пожежа, ймовірно, загорілися паливні резервуари. Наразі встановити масштаби пошкоджень неможливо.

Новошахтинський завод нафтопродуктів розташований приблизно за 7–15 км від державного кордону України. Підприємство здатне переробляти до 5,6–7,5 млн тонн нафти на рік і є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум. Також він підключений до системи магістральних нафтопроводів «Транснефти».

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про нібито збиття понад 50 безпілотників у Новошахтинську та семи районах регіону. Водночас про можливі наслідки атаки на НПЗ він не повідомив.

Ще однією ціллю безпілотників стала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» у Самарській області. За наявною інформацією, на об’єкті спалахнула пожежа.

Точних відомостей про масштаби пошкоджень наразі немає. Водночас у мережі з’явилися повідомлення про яскраве заграву від пожежі, яку нібито видно за десятки кілометрів.

ЛПДС «Самара» має важливе значення для транспортування російської нафти. Станція приймає сировину з кількох магістральних трубопроводів, зберігає її у резервуарному парку, що налічує 71 резервуар, а також змішує різні сорти нафти для отримання необхідних характеристик.

Зокрема, на об’єкті формують експортну суміш «Урал», після чого нафту перекачують далі трубопровідною системою. Робота станції безпосередньо впливає на постачання сировини магістральними нафтопроводами та формування експортних потоків Росії.

Уночі безпілотники також прямували в бік російської столиці. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку Московської області летіли 462 БпЛА.

За його словами, 123 безпілотники нібито знищили під час підльоту до Москви. Незалежного підтвердження цих даних та інформації про наслідки атаки наразі немає.

Про це повідомлють російські джерела та місцеві ЗМІ.

У ніч проти 28 листопада Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Через загрозу з повітря тимчасово обмежували роботу кількох російських аеропортів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада українські безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали поблизу Єфремовської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого в місті зникло опалення. Видання Astra, проаналізувавши відеозаписи очевидців, припустило, що щонайменше один дрон міг влучити в енергетичний об'єкт.

Крім того, російські окупанти втратили вже другий плаваючий транспортер ПТС-2, намагаючись організувати переправу через річку Вовча.

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