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Пропагандистський серіал про Сталіна вийшов за два дні до 93-х роковин Голодомору 1932–1933 років та 80-річчя початку голоду 1946–1947 років. У Росії стартував показ серіалу «Сталін» режисера Володимира Бортка, в якому радянського диктатора зображують у дусі російської імперської пропаганди.

Перші три серії вже доступні онлайн, причому першу можна переглянути безкоштовно.

В одній зі сцен автори відтворили історію про суперечку Сталіна з Вінстоном Черчиллем та Гаррі Труменом щодо польських кордонів після Другої світової війни. Сталін нібито заявляє, що Львів не входив до Росії, зате Варшава була її частиною.

Подібну історію у 2023 році публічно розповідав Володимир Путін, хоча переплутав Потсдамську конференцію з Ялтинською. Цей епізод також описаний у спогадах В'ячеслава Молотова, однак у стенограмі переговорів фрази про Варшаву немає.

У серіалі також просуваають образ особливої місії російського народу та необхідності сильного вождя. Сталін заявляє, що росіянам потрібен цар або керівник, без якого вони нібито не здатні існувати. В іншій сцені диктатор говорить про можливість повторно поставити Європу на коліна, а польське походження Рокоссовського використовує як аргумент, чому Берлін мають брати Жуков і Конєв.

На тлі пам'ятних дат жертв радянських голодів серіал романтизуує Сталіна, відтворює культ вождя та просуває імперські наративи, подаючи диктатора як символ сили й величі Росії.

Міністерство закордонних справ України висловило обурення через рішення швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм «Росіяни на війні».

Незважаючи на критику, кінофестиваль у Торонто вирішив все ж таки показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні». Картина була знята з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

У Державній думі Росії розробили законопроєкт, який передбачає обмеження показу іноземних фільмів у кінотеатрах. Ініціативу підготували після того, як навесні президент РФ Володимир Путін доручив якнайшвидше запровадити відповідні обмеження.

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