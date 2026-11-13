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За дев’ять місяців 2026 року в Росії продали та здали в оренду 5,2 млн кв. м складських площ — на 42% більше, ніж за аналогічний період торік.

Із них 3,5 млн кв. м припало на третій квартал.

Зростання попиту збіглося з ударами українських дронів по складах Wildberries та Ozon. За оцінкою Data Insight, унаслідок 45 атак було пошкоджено щонайменше 2,1 млн кв. м складських площ двох маркетплейсів.

Загальна площа готових складів у Росії становить 80,4 млн кв. м. Збитки продавців Wildberries та Ozon оцінюють у сотні мільярдів рублів.

Джерело: IBC Real Estate

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

Російський маркетплейс Ozon оголосив, що з 13 жовтня припиняє дію програма страхування Інгостраху для продавців від масових пошкоджень товарів та атак безпілотників.

Wildberries та Ozon заважають уряду Росії збільшити податки на закордонні покупки.

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