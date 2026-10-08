В РФ заявили про сотні збитих дронів в 20 регіонах

0:00 / 0:00

У ніч проти 8 жовтня потужні вибухи пролунали в десятках регіонів Росії та в окупованому Криму. Сили оборони України провели нову масовану атаку по території країни-агресорки.

За даними російського оборонного відомства, повітряний напад розпочався о 20:00 7 жовтня за московським часом.

Російська протиповітряна оборона, як стверджує Міноборони РФ, намагалася протидіяти українським ударним безпілотникам протягом 12 годин – до 08:00 8 жовтня.

При цьому російське відомство не назвало точну кількість безпілотників, які Сили оборони України застосували під час атаки. Водночас із оприлюдненого звіту випливає, що йдеться щонайменше про понад 400 БпЛА.

У Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО знищили та подавили 399 українських безпілотників літакового типу.

За твердженнями російського Міноборони, українські дрони намагалися збивати над територіями:

Бєлгородської області ;

Брянської області ;

Волгоградської області ;

Воронезької області ;

Курської області ;

Липецької області ;

Орловської області ;

Оренбурзької області ;

Пензенської області ;

Ростовської області ;

Рязанської області ;

Самарської області ;

Саратовської області ;

Смоленської області ;

Тамбовської області ;

Тульської області ;

Ульяновської області ;

Московського регіону ;

Республіки Башкортостан ;

Республіки Татарстан ;

окупованого Криму ;

акваторією Чорного моря.

Таким чином, географія заявленої російською стороною атаки охопила значну частину території РФ.

Одним із важливих об'єктів, який опинився під ударом Сил оборони України, стало підприємство «Газпром нафтохім Салават» у Башкирії.

Йдеться про один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. За словами очевидців, після атаки на підприємстві вирувала масштабна пожежа.

Окремо зазначається, що українські безпілотники цього разу подолали близько 1400 км.

Ще одним об'єктом атаки стала Рязанська область, де, за наявною інформацією, було уражено станкобудівний завод «Саста».

За словами аналітиків, підприємство має важливе значення для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, неподалік від заводу розташований дата-центр «Яндексу». Це великий об'єкт із заявленою енергетичною потужністю до 12 МВт та інфраструктурою, розрахованою на розміщення десятків тисяч серверів.

Таким чином, нічна атака 8 жовтня охопила десятки російських регіонів, окупований Крим та акваторію Чорного моря, а під удар, за наявними повідомленнями, потрапили зокрема великі промислові та інфраструктурні об'єкти.

Про атаку заявило Міністерство оборони РФ.

У Башкирії зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават» — один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. У районі підприємства, за даними OSINT-каналів, виникла пожежа.

У Воронезькій області Росії 7 жовтня кілька населених пунктівзалишилися без електропостачання після атаки безпілотників.

Нагадаємо, екіпажі 429-ї окремої бригади безпілотних систем «АХІЛЛЕС» та 9-ї бригади Сил безпілотних систем спільноуразили російську майстерню БпЛА в окупованій Новоєгорівці на Харківщині. За повідомленням українських військових, для удару використали безпілотники «Анубіс». Також під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення 27-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Читай нас у