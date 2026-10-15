В РФ заявили, що США обмежили Starlink для України заради безпеки їх кораблів

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У Росії висловили припущення, що обмеження супутникового зв’язку Starlink та уповільнення передачі розвідувальної інформації Україні можуть бути пов’язані з домовленостями між Москвою та Вашингтоном щодо постачання російського дизельного пального.

Олександр Шохін припустив, що можливі обмеження супутникового зв’язку та затримки з передачею розвідувальної інформації Україні можуть бути частиною ширших домовленостей між Росією та Сполученими Штатами.

«Якщо врахувати, що Маск уповільнив швидкість Starlink утричі, як кажуть, а розвіддані почали повільніше надходити Україні, то виходить, що угода стосується дизеля, але має й інші наслідки», – заявив він.

За словами Шохіна, можливі домовленості можуть стосуватися забезпечення безпеки російських танкерів, які перевозять пальне через Чорне та Балтійське моря. Він припустив, що з цим можуть бути пов’язані рішення щодо передачі Україні розвідданих і роботи супутникового зв’язку.

«Я думаю, що ці рішення щодо розвідданих і Starlink так чи інакше пов’язані з безпекою транспортування того самого дизеля», – сказав уповноважений при президентові РФ.

Водночас Олександр Шохін не навів доказів існування домовленостей між США та Росією, які передбачали б обмеження військових можливостей України в обмін на гарантії безпеки російських танкерів.

Тому його заяви слід розглядати як припущення щодо можливих мотивів Вашингтона, а не як підтверджену інформацію про зміст переговорів між двома країнами.

Заява Шохіна фактично пов’язує питання військової підтримки України з інтересами Росії у сфері транспортування енергоресурсів. Однак без незалежного підтвердження робити висновки про наявність відповідної угоди між Москвою та Вашингтоном немає підстав.

Таку версію озвучив уповноважений при президентові РФ із захисту прав підприємців Олександр Шохін.

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику через проблеми з роботою Starlink на фронті в Україні. Після того як президент Володимир Зеленський закликав керівника SpaceX виправити ситуацію, Маск опублікував у соціальній мережі X низку дописів, у яких знову висловився про необхідність миру між Україною та Росією, а також підтримав користувачів, які критикували європейських політиків за їхні заяви на його адресу.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Морганурозкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маскпояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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