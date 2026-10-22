В РФ засудили до в'язниці кримського політв’язня Володимира Ананьєва

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Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 77-річного кримського політв’язня Володимира Ананьєва до 18 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито підготовці замаху на призначеного Росією «керівника» тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Згідно з вироком, перші чотири роки Ананьєв має провести у в’язниці, а решту терміну — у виправній колонії суворого режиму. Крім того, суд призначив йому штраф у розмірі 600 тисяч рублів.

За версією російського слідства, Ананьєв нібито входив до групи, учасники якої стежили за пересуванням службового автомобіля Сергія Аксьонова та готували вибуховий пристрій.

Російська сторона стверджує, що для спостереження за автомобілем використовували приховану камеру, а вибухівку з дистанційним керуванням нібито зберігали в орендованому гаражі в Акмєсджіті (Сімферополі).

Володимир Ананьєв є найстаршим кримським політв’язнем. За даними правозахисників, він має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема із зором, хребтом, м’язами, нирками та ногами. Чоловік пересувається за допомогою палиці.

Ананьєв переніс операції на обох очах, однак його зір продовжує погіршуватися. На одному оці розвивається глаукома. Також він страждає від підвищеного артеріального тиску.

Чоловіка затримали 2 лютого 2024 року в Акмєсджіті (Сімферополі), коли він перебував у квартирі знайомого.

У цій самій справі фігурують Володимир Боднар та Оксана Шевченко. Окупаційний суд раніше незаконно засудив їх до 13 та 10 років позбавлення волі відповідно.

За даними правозахисників, 64 кримських політв’язні похилого віку зазнали переслідувань з боку російських окупантів. Серед них — 49 чоловіків і 15 жінок.

Із цієї кількості 45 осіб уже отримали незаконні вироки, а ще 19 перебувають у слідчих ізоляторах.

Справа Володимира Ананьєва є одним із випадків переслідування жителів тимчасово окупованого Криму російською владою. Звинувачення проти нього ґрунтуються на версії російського слідства.

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр у Фейсбуці.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив шістьох кримських татар, які є фігурантами п’ятої Бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір», до тривалих термінів позбавлення волі — від 15 до 19 років ув’язнення.

Верховний Суд підтвердив вирок 28-річному жителю Запоріжжя, який передавав ФСБ дані про українські військові об’єкти та звітував про наслідки російських обстрілів. Чоловік проведе 15 років за ґратами, а його майно конфіскують.

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