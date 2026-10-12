В Росії планують відкрити центри реабілітації для військових, які втратили кінцівки на війні в Україні

0:00 / 0:00

Російська влада планує створити центри реабілітації для учасників війни проти України, які втратили кінцівки. Такі заклади мають з’явитися в кожному з восьми федеральних округів РФ. Точних термінів відкриття установ поки не називають, однак один центр уже працює на базі Російського державного соціального університету (РДСУ) в Підмосков’ї.

За словами заступниці міністра оборони РФ Анни Цивільової, у першому центрі колишніх військових навчають користуватися протезами на побутовому рівні. За час роботи закладу реабілітацію там пройшли 650 ветеранів.

Один з учасників програми розповів, що колишніх військових навчають ходити на протезах і займатися адаптивним спортом. Водночас, за його словами, не всі учасники мають готові або справні протези.

Чоловік потрапив під мобілізацію у 2022 році та на фронті повністю втратив праву ногу. Тепер він змушений прив’язувати зламаний протез до тіла мотузками, щоб продовжувати тренуватися ходити.

«Тут 28 людей — твоїх військових братів, і всі без ноги», — зазначив він.

За словами чоловіка, стороннім він не розповідає, що втратив кінцівку на війні.

«Усе, що було у Вегасі, залишається у Вегасі», — пояснив учасник програми.

Раніше віцепрем’єрка РФ Тетяна Голікова повідомляла, що до 2028 року російський уряд планує створити 10 протезно-ортопедичних реабілітаційних центрів на базі Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА).

«Кошти на ці цілі в бюджеті передбачені», — зазначала Голікова.

Водночас, за даними Соціального фонду РФ, на початок 2025 року кількість людей з інвалідністю в Росії перевищила 11,1 млн осіб. До початку повномасштабної війни проти України цей показник скорочувався.

У березні 2025 року головний спеціаліст з медичної реабілітації Міноборони РФ Денис Ковлен заявляв, що країні необхідно відкрити 25–30 нових центрів для протезування та реабілітації людей, які втратили кінцівки внаслідок бойових травм.

За його даними, у 2025 році кількість російських військових, які потребували протезів, зросла втричі порівняно з 2022 роком. Абсолютної кількості таких людей Ковлен не називав.

Раніше газета The New York Times із посиланням на російського високопосадовця, обізнаного зі статистикою, писала, що приблизно половина поранених в Україні військовослужбовців РФ зіткнулася з ампутацією кінцівок.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) оцінював кількість поранених російських військових станом на кінець 2024 року в 376 тисяч осіб.

Якщо наведені оцінки зіставити, кількість російських військових, які повернулися з фронту з ампутаціями, потенційно може перевищувати 180 тисяч осіб. Це приблизний розрахунок на основі оприлюднених оцінок, а не підтверджена статистика щодо кількості людей з ампутаціями.

Про плани створення мережі реабілітаційних центрів повідомили у державному фонді «Захисники Вітчизни».

Раніше Солом’янська РДА замовила реконструкцію будівлі під центр реабілітації за 688,11 млн грн. Договір із ТОВ «Будівельна індустрія Кантріінвестбуд» 1 жовтня уклало Управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації. Раніше компанію пов’язували зі «шлагбаумними» схемами в «Енергоатомі».

Читай нас у