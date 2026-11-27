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У ніч на 27 листопада Санкт-Петербург і Ленінградську область атакували безпілотники. Вибухи чули у Всеволожську, Кудрово та щонайменше восьми районах Санкт-Петербурга.

Близько другої ночі Дрозденко оголосив про небезпеку атаки безпілотників. За його словами, від початку атаки над Ленінградською областю нібито збили 45 дронів.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи на півночі Санкт-Петербурга та у Всеволожську. У Кудрово, за їхніми словами, відчувався сильний запах пороху.

Повідомлення про вибухи надходили з Центрального, Петроградського, Василеостровського, Приморського, Виборзького, Калінінського, Красногвардійського та Невського районів Санкт-Петербурга.

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Найбільше повідомлень про вибухи надходило з північної частини міста. Один із читачів ASTRA розповів, що сирена повітряної тривоги не звучала.

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Близько восьмої ранку губернатор Ленінградської області пояснив тимчасове перекриття Ладозького мосту. За його словами, конструкція не зазнала пошкоджень, однак на мосту працювали мобільні вогневі групи.

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Про це повідомляє губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та російські ЗМІ.

У ніч проти 26 листопада низка російських регіонів і тимчасово окупованих територій України опинилася під атакою безпілотників. Повідомлялося про численні вибухи, роботу російської протиповітряної оборони, пожежі та пошкодження об’єктів. У кількох аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на польоти.

У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.

У ніч проти 26 листопада безпілотники завдали удару по промисловій зоні Невинномиська у Ставропольському краї РФ. За інформацією OSINT- і моніторингових каналів Falcon та Astra, ціллю могла стати Невинномиська ГРЕС, що постачає електроенергію промисловим підприємствам регіону.

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