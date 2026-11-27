В Росії дрони атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область
У ніч на 27 листопада Санкт-Петербург і Ленінградську область атакували безпілотники. Вибухи чули у Всеволожську, Кудрово та щонайменше восьми районах Санкт-Петербурга.
Близько другої ночі Дрозденко оголосив про небезпеку атаки безпілотників. За його словами, від початку атаки над Ленінградською областю нібито збили 45 дронів.
Місцеві жителі повідомляли про вибухи на півночі Санкт-Петербурга та у Всеволожську. У Кудрово, за їхніми словами, відчувався сильний запах пороху.
Повідомлення про вибухи надходили з Центрального, Петроградського, Василеостровського, Приморського, Виборзького, Калінінського, Красногвардійського та Невського районів Санкт-Петербурга.
Найбільше повідомлень про вибухи надходило з північної частини міста. Один із читачів ASTRA розповів, що сирена повітряної тривоги не звучала.
Близько восьмої ранку губернатор Ленінградської області пояснив тимчасове перекриття Ладозького мосту. За його словами, конструкція не зазнала пошкоджень, однак на мосту працювали мобільні вогневі групи.
Про це повідомляє губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та російські ЗМІ.
У ніч проти 26 листопада низка російських регіонів і тимчасово окупованих територій України опинилася під атакою безпілотників. Повідомлялося про численні вибухи, роботу російської протиповітряної оборони, пожежі та пошкодження об’єктів. У кількох аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на польоти.
У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.
У ніч проти 26 листопада безпілотники завдали удару по промисловій зоні Невинномиська у Ставропольському краї РФ. За інформацією OSINT- і моніторингових каналів Falcon та Astra, ціллю могла стати Невинномиська ГРЕС, що постачає електроенергію промисловим підприємствам регіону.