В Україні 18 жовтня дощитиме, місцями температура сягне +23°

У неділю, 18 жовтня, в Україні буде хмарно та дощитиме. У деяких регіонах опади посиляться, а вранці видимість на дорогах може погіршитися через туман. Уночі помірні дощі пройдуть на Дніпропетровщині та Полтавщині. Удень місцями значні опади очікуються в південних і більшості центральних областей. На крайньому заході країни прогнозують невеликий дощ.

Туман уночі та вранці можливий у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Київській областях. Водіям варто бути уважними на дорогах і враховувати, що через погану видимість рух може бути складнішим. Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. У західних областях він змінить напрямок на північно-західний. Температура повітря протягом доби буде такою:

Уночі: +9…+14° у більшості областей. На заході та південному заході — +6…+11°.

Удень: +13…+18° у більшості регіонів.

На південному сході: найтепліше, від +18° до +23°.

У західних областях: прохолодніше — +9…+14°.

Отже, день буде переважно хмарним, із дощами в багатьох областях. Найбільше опадів удень очікується на півдні та в центральній частині країни, а вранці в кількох регіонах слід зважати на туман. Найвища температура прогнозується на південному сході, де повітря прогріється до +23°. Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.