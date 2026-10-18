В Україні 18 жовтня дощитиме, місцями температура сягне +23°
У неділю, 18 жовтня, у багатьох регіонах України прогнозують дощі, а в окремих областях вони будуть сильними. Уночі та вранці на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині й Київщині місцями очікується туман. Удень повітря прогріється до +13…+18°, а на південному сході — до +23°.
У неділю, 18 жовтня, в Україні буде хмарно та дощитиме. У деяких регіонах опади посиляться, а вранці видимість на дорогах може погіршитися через туман. Уночі помірні дощі пройдуть на Дніпропетровщині та Полтавщині. Удень місцями значні опади очікуються в південних і більшості центральних областей. На крайньому заході країни прогнозують невеликий дощ.
Туман уночі та вранці можливий у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Київській областях. Водіям варто бути уважними на дорогах і враховувати, що через погану видимість рух може бути складнішим. Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. У західних областях він змінить напрямок на північно-західний. Температура повітря протягом доби буде такою:
Уночі: +9…+14° у більшості областей. На заході та південному заході — +6…+11°.
Удень: +13…+18° у більшості регіонів.
На південному сході: найтепліше, від +18° до +23°.
У західних областях: прохолодніше — +9…+14°.
Отже, день буде переважно хмарним, із дощами в багатьох областях. Найбільше опадів удень очікується на півдні та в центральній частині країни, а вранці в кількох регіонах слід зважати на туман. Найвища температура прогнозується на південному сході, де повітря прогріється до +23°. Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.