В Україні 26 жовтня у низці регіонів запровадять графіки відключення світла

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У понеділок, 26 жовтня, в частині областей застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Згідно з рішенням енергетиків, з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. У цей же часовий проміжок для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Громадянам рекомендують стежити за інформацією на ресурсах місцевих операторів систем розподілу та ощадливо використовувати електроенергію в години її наявності.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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