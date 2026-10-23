В Україні досі діють обмеження на військовий Starlink попри заяви Трампа

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В Україні продовжують діяти ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву президента США Дональда Трампа про їх скасування. Про це повідомив радник президента України.

«Ми бачимо ті самі ліміти, тому наразі нічого не змінилося», — написав радиник президента Дмитро Литвин.

Раніше WSJ повідомив, що Трамп дзвонив до Маска з вимогою скасувати обмеження Starlink для України.

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink.

Сам Маск стверджував, що він також ні при чому - мовляв, Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем, рішення щодо обмежень у використанні системи ухвалюють американські військові та президент США.

Однак за даними The Wall Street Journal, вони обидва причетні до сповільнення Starshield: відомий путінолюб Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, а президент США погодився.

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