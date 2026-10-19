В Україні жінку підозрюють у держзраді через зйомку військових об’єктів на замовлення РФ

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За даними слідства, у липні 2026 року жінка шукала заробіток через Telegram і потрапила в поле зору російських спецслужб. Після вербування вона, за версією правоохоронців, фотографувала військові та інфраструктурні об’єкти на замовлення російського куратора. Їй повідомили про підозру в державній зраді.

Так жінка познайомилася і почала спілкуватися з представником держави-агресора, який, як згодом з'ясувалося, був співробітником МВС рф. Він запропонував їй співпрацю - збирати та передавати інформацію щодо розташування певних об’єктів критичної інфраструктури, а також місць дислокації військових, техніки, боєприпасів.

Підозрювана отримувала чіткі завдання що і де потрібно фотографувати, а потім надсилала зроблені фото та інформацію замовнику. Вона встигла передати дані про два об’єкти в Одесі, які цікавили російських кураторів – це інформація про одну з військових частин та деякі об’єкти у порту.

Затримали жінку у вересні 2026 року.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури 20-річній мешканці Одеської області повідомлено про підозру у державній зраді.

Джерело: Київська міська прокуратура

Напомним, у Дніпрі 17-річна дівчина передавала РФ координат військових об’єктів.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі російських спецслужб організувати теракт в Одеській області. У Білгород-Дністровському районі затримали російського агента, який планував підірвати адміністративну будівлю державної установи в Ізмаїлі.

Раніше на Київщині СБУ запобігла замовному вбивству відомого громадського діяча, яке, за даними слідства, організувала російська спецслужба. Під час підготовки до злочину затримали 19-річного жителя Миколаєва.

У Кропивницькому Служба безпеки України затримала місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ракетно-дронових атак по паливно-енергетичній і логістичній інфраструктурі. Під час затримання у чоловіка вилучили два мисливські ножі, які він, за даними слідства, носив із собою для можливого опору правоохоронцям.

Раніше СБУ викрила та затримала російського агента в Харкові, який допомагав ворогу наводити удари по об’єктах Сил оборони. Затриманому закидали коригування російських атак на військові об’єкти міста.

Нагадаємо, на Київщині через атаку РФ спалахнули пожежі на підприємствах.

Також Росія масовано атакувала Київ, вбивши та поранивши цивільних.

Пізніше рятувальники показали наслідки ударів по Києву.

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