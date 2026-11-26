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Ціна доставки вантажів до тимчасово окупованого Криму зросла в чотири рази через ускладнення логістики на захоплених Росією територіях. Російські перевізники побоюються перебоїв із постачанням продуктів і пропонують створити на півострові тримісячний запас продовольства.

«Представники російських транспортних компаній пропонують сформувати в тимчасово окупованому Криму тримісячний запас продовольства через загрозу перебоїв із перевезеннями трасою Р-280 «Новоросія», яка пролягає окупованими територіями України», — йдеться у повідомленні.

За словами перевізників, через посилення атак українських безпілотників дедалі менше компаній погоджуються доставляти вантажі до Криму так званим сухопутним коридором. Попри те, що наразі серйозних перебоїв із постачанням продовольства на півострові не фіксують, вартість перевезення однієї вантажівки з Москви до Криму зросла з 250 тисяч до 1 млн рублів.

Російські перевізники очікують, що взимку ситуація може погіршитися через морози, снігопади та ожеледицю. Правозахисники наголошують, що проблему посилює значна залежність окупованого півострова від постачання продуктів із Росії.

За даними представника так званої торгово-промислової палати окупованого Криму Романа Бульєнова, півострів самостійно забезпечує лише 25% потреб у м’ясі та 35% — у молочній продукції, додали в КРЦ.

Додаткові труднощі створює робота Керченської поромної переправи, яка функціонує з обмеженнями. За інформацією правозахисників, пріоритет під час перевезень надають вантажам російського Міноборони та ФСБ. Натомість транспорт із продуктами харчування та медикаментами може чекати на переправу від трьох до 18 днів.

Крім того, через несприятливі погодні умови рух поромів періодично зупиняють.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) із посиланням на російські ЗМІ.

Назвати терміни відновлення автомобільної частини Кримського мосту, зруйнованої ударами Сил оборони України понад тиждень тому, наразі неможливо, заявив у середу, 25 листопада, глава мінтрансу рф Дмитро Ядров.

Відновлення Кримського мосту в зимовий період для російських військ є малореалістичним через складні погодні умови. Водночас наразі зарано прогнозувати, чи зможуть окупанти швидко розпочати ремонт навесні.

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