Велика Британія виділить £17 млн на ремонт укриття ЧАЕС — The Independent

Уряд Великої Британії пообіцяв надати £17 млн на ремонт захисного укриття й вентиляційних систем Чорнобильської АЕС, пошкоджених ударом російського безпілотника. Про це повідомляє The Independent. Російська Федерація — держава-агресор, яка веде повномасштабну війну проти України.

Ремонт захисного укриття

Кошти спрямують на відновлення захисної конструкції над четвертим енергоблоком та вентиляційних систем станції. У матеріалі зазначається, що пошкодження викликали занепокоєння через ризики корозії, які в довгостроковій перспективі можуть становити загрозу для безпеки й довкілля.

Британське фінансування є частиною міжнародних зусиль із ремонту об’єкта, які координує Європейський банк реконструкції та розвитку разом з українським урядом і донорами G7. Канцлер Джон Гілі заявив, що підтримка українського народу з боку Лондона залишається непохитною, а також пов’язав допомогу з відбудовою України після російських атак.

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Зустріч у Лондоні

Про виділення коштів оголосили після переговорів прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт у Лондоні. Зеленського біля резиденції британського прем’єра зустрічала почесна варта Ірландської гвардії.

Під час зустрічі Бернем також підтвердив, що Велика Британія прискорить постачання Україні ракет протиповітряної оборони. Йдеться про швидші поставки британських легких багатоцільових ракет, які, за даними видання, застосовують проти російських реактивних безпілотників. Міністр закордонних справ Ед Мілібенд заявив, що Британія разом із союзниками посилюватиме безпеку України та працюватиме над справедливим і тривалим миром.

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