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Російський союз промисловців і підприємців (РСПП), що об'єднує найбільші компанії рф з часткою близько 60% у національному ВВП, висловив гостру критику щодо підвищення податків, яке уряд розробляє на 2027 рік для покриття дефіциту військового бюджету.

У листі глави РСПП Олександра Шохіна до прем'єр-міністра рф Михайла Мішустіна зазначається, що новий «податок на надприбутки» для металургійних та видобувних компаній — завдяки якому Мінфін рф розраховує зібрати 600 млрд рублів (~7,15 млрд доларів США) за три роки — фактично є податком з обороту та порушує обіцянки влади щодо стабільності фіскальних умов до 2030 року.

Замість збільшення податкового навантаження великий бізнес пропонує вирішувати проблеми дефіциту бюджету — який у 2026 році сягне 7,3 трлн рублів (~87 млрд доларів США), а наступного року перевищить 5 трлн рублів (~59,6 млрд доларів США) — за допомогою контрольованої девальвації рубля та зниження облікової ставки Центрального банку рф. На думку РСПП, ослаблення курсу рубля дозволить розширити податкову базу експортерів і зменшити витрати бюджету на обслуговування боргу.

Через міцніший за розрахунковий курс рубля у першій половині 2026 року (близько 76,3 рубля за долар проти закладеного у бюджеті показника 92,2) сировинні надходження до російської скарбниці вже скоротилися на 23%, а підсумковий недобір нафтогазових податків оцінюється у 1,6 трлн рублів (~19,1 млрд доларів США).

Джерело: видання «Коммерсантъ».

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

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