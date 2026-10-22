Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори, але до миру ще далеко
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди.
Про це він сказав в інтерв’ю журналістам Forbes. За словами Венса, причиною відсутності домовленостей є те, що позиції Києва та Москви щодо ключових деталей переговорного процесу залишаються надто далекими.
Венс зазначив, що спецпосланець США Стів Віткофф відновив переговорні контакти та протягом останніх днів спілкувався з українським і російським керівництвом.
Віцепрезидент США назвав дипломатичні зусилля складним процесом і наголосив, що переговори потребують повторних спроб. За його словами, американська команда продовжує працювати над досягненням домовленостей, хоча шлях до миру залишається непростим.
Джерело: Forbes
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін попросив спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа передати слова вдячності першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс погодився зі спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який назвав російського правителя Володимира Путіна «гуманістом».