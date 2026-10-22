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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам Forbes. За словами Венса, причиною відсутності домовленостей є те, що позиції Києва та Москви щодо ключових деталей переговорного процесу залишаються надто далекими.

Венс зазначив, що спецпосланець США Стів Віткофф відновив переговорні контакти та протягом останніх днів спілкувався з українським і російським керівництвом.

Віцепрезидент США назвав дипломатичні зусилля складним процесом і наголосив, що переговори потребують повторних спроб. За його словами, американська команда продовжує працювати над досягненням домовленостей, хоча шлях до миру залишається непростим.

Джерело: Forbes

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін попросив спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа передати слова вдячності першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс погодився зі спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який назвав російського правителя Володимира Путіна «гуманістом».

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