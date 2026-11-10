Від початку доби на фронті відбулося 116 боєзіткнень, найгарячіше під Костянтинівкою – Генштаб

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Російські війська від початку доби 10 листопада здійснили 116 спроб атакувати позиції українських захисників, зосередивши найбільшу активність на Костянтинівському напрямку з 14 штурмами.

Про це повідомляє зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00. Окрім штурмових дій, загарбники завдали 43 авіаційні удари із застосуванням 142 керованих авіабомб, залучили 6238 дронів-камікадзе та здійснили 2143 обстріли населених пунктів і позицій Сил оборони.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали трьох авіаударів, скинувши шість КАБ, та здійснили 32 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Тихого, у бік населених пунктів Чайківка, Охрімівка, Волохівка, Миколаївка, Бакшеївка та Мала Вовча. Дві з цих атак тривають.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Дві спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дружелюбівки та Колодязів.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Миколаївка.

На Краматорському напрямку противник двічі штурмував в бік Голубівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного. Два ворожих штурми тривають.

Одинадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке. Триває бій. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 67 окупантів, 20 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, десять спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА та 34 укриття противника. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, дев’ять гармат, один засіб РЕБ, вісім пунктів управління БпЛА та 115 укриттів противника. Знищено або подавлено 200 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував в бік Мирного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населеного пункту Різдвянка.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію в бік Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Фейсбуці.

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