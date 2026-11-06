Від початку повномасштабної війни Росія здійснила проти України майже 17 тисяч кібератак, — СБУ

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія провела проти України майже 17 тисяч кібератак. Переважну більшість із них організували підрозділи російських спецслужб.

За його словами, більшість кібератак вдалося нейтралізувати ще на початковому етапі. Через це їхні наслідки часто залишаються непомітними для широкої громадськості.

Калабашкін також зазначив, що притягнути російських кіберзловмисників до відповідальності складно, оскільки вони перебувають на території Росії.

Після кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році Служба безпеки України почала розглядати напади на критичну інфраструктуру як воєнні злочини.

Іван Калабашкін навів приклад можливих наслідків таких атак: через порушення роботи систем жінка не змогла викликати швидку медичну допомогу та померла.

Цей випадок демонструє, що кібератаки можуть становити безпосередню загрозу життю людей, а їхні наслідки виходять далеко за межі цифрового простору.

Про це під час Tallinn Digital Summit заявив заступник начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іван Калабашкін, повідомляє Forbes.

Системи екстреного оповіщення в Україні та Російській Федерації — державі-агресорі — зазнали кібератак упродовж ночі, повідомляє France 24. Під час атак користувачам в обох країнах транслювали фальшиві попередження про можливі ядерні удари.

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала російську кібератаку на український застосунок «Повітряна тривога». За її словами, такі дії є частиною ширшої війни Росії проти України.

Україна здійснила кібератаку на російську систему екстрених сповіщень у відповідь на дії Москви, яка 1 листопада атакувала українську систему та поширила серед користувачів фейкові попередження про ядерну загрозу. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українська операція була відповіддю на російське втручання.

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