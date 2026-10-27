Від початку року Сили оборони уразили дронами 302 тисячі російських військових

Від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників ліквідували або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців.

Усі ураження зафіксували на відео та верифікували за допомогою спеціальних систем.

За даними Міноборони, протягом перших десяти місяців 2026 року кількість уражень російських військових за допомогою дронів становила:

Січень — 29 572

Лютий — 26 204

Березень — 33 989

Квітень — 33 961

Травень — 30 548

Червень — 27 072

Липень — 30 272

Серпень — 29 554

Вересень — 32 739

1–25 жовтня — 27 829

У Міністерстві оборони наголосили, що результати уражень проходять обов’язкову перевірку.

«Кожне влучання зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1», — додали у Міноборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 російських окупантів. Такі дані Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив станом на 27 жовтня 2026 року.

На фронті за добу зафіксували 185 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському напрямку.

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.

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