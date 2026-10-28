Від повітряних тривог до військової підготовки — дві українки опановують бомбери

Дві 21-річні доброволиці з Запоріжжя та Рівненщини проходять військову підготовку й планують стати операторками важких ударних безпілотників — бомберів. Одна з них, військовослужбовиця з позивним «Мала», ще до вступу до ЗСУ постраждала від російського обстрілу, коли йшла до школи. Тепер обидві дівчини опановують військові навички, щоб у майбутньому долучитися до роботи бойових підрозділів.

Історії двох доброволиць та світлини з їхніх навчань оприлюднило оперативне командування «Схід». «Мала» із Запоріжжя та «Пружинка» з Рівненщини мають однаковий вік — обом по 21 року. Вони добровільно вступили до лав Збройних сил України й зараз проходять базову загальновійськову підготовку. Після її завершення дівчата планують опанувати керування важкими ударними безпілотниками.

Для «Малої» війна — не лише новини про обстріли та руйнування. Вона сама пережила російську атаку ще до того, як стала військовослужбовицею. Одного разу дорогою до школи в Запоріжжі дівчина потрапила під обстріл і дістала поранення. Цей досвід став частиною її особистої історії війни, яка згодом вплинула й на рішення долучитися до війська.

У рідному Запоріжжі досі живуть її бабуся та дідусь. Дівчина переживає за близьких і стежить за повідомленнями про російські атаки, зокрема про дітей, які отримують поранення. За її словами, такі історії не залишають її байдужою. Саме бажання захистити людей і допомогти Україні стало однією з причин, чому вона вирішила піти до ЗСУ.

«Я бачу фото дітей, які постраждали від російських атак, і відчуваю, що маю щось із цим зробити. Діти мають бути захищені, а мої рідні — жити у спокої», — розповідає «Мала».

«Пружинка» пам’ятає перші дні повномасштабної війни

Інша доброволиця, «Пружинка», зустріла початок повномасштабного вторгнення на Рівненщині. Вона добре пам’ятає перші дні великої війни, коли повітряні тривоги стали частиною повсякденності, а її батьки переживали за безпеку родини. Тоді, як і для багатьох українців, звичне життя змінилося через постійну загрозу російських атак.

Згодом дівчина вирішила не залишатися осторонь і добровільно долучилася до Збройних сил України. Подібне рішення ухвалила й «Мала», хоча їхній особистий досвід війни був різним. Тепер обидві проходять підготовку, яка має допомогти їм опанувати військову спеціальність і підготуватися до подальшої служби.

Їхні історії показують, що шлях до війська в кожного свій. Для одних рішення пов’язане з пережитими обстрілами, для інших — із бажанням захистити близьких і свою країну. У випадку «Малої» та «Пружинки» особисті переживання стали частиною мотивації, але тепер головне для них — здобути необхідні знання й навчитися виконувати військові завдання.

Чого навчають майбутніх операторок бомберів

Зараз доброволиці проходять базову загальновійськову підготовку. Це етап, під час якого військовослужбовці опановують основи служби, вчаться діяти в різних ситуаціях і працювати в команді. Така підготовка потрібна перед переходом до конкретної військової спеціальності. Лише після її завершення дівчата планують навчатися керування важкими ударними безпілотниками.

Бомбери — це важкі безпілотні літальні апарати, які використовують для виконання бойових завдань, зокрема для скидання боєприпасів. Робота з ними потребує не лише вміння керувати дроном. Оператори мають розумітися на технічних особливостях обладнання, дотримуватися встановлених процедур і взаємодіяти з іншими членами екіпажу. Важливими є також уважність, зосередженість і здатність швидко реагувати на зміну обставин.

Керування такими безпілотниками передбачає командну роботу. Учасники екіпажу мають узгоджувати свої дії, стежити за роботою обладнання та виконувати поставлені завдання відповідно до інструкцій. Помилки можуть мати серйозні наслідки, тому навчання потребує часу й практики. Саме на підготовці та відпрацюванні необхідних навичок зосереджена робота інструкторів. В оперативному командуванні «Схід» наголошують, що завдання інструкторів — передати доброволицям знання й навички, необхідні для подальшої служби в бойових підрозділах. Після завершення навчання «Мала» та «Пружинка» планують перейти до опанування своєї спеціальності.

Для обох дівчат це новий етап життя, який потребує дисципліни, витримки та постійного навчання. Вони вже ухвалили рішення служити Україні, а тепер готуються здобути фах, із яким зможуть долучитися до виконання бойових завдань. «Мала», яка сама постраждала від російського обстрілу, пояснює своє рішення бажанням захистити дітей і рідних. Тепер вона разом із «Пружинкою» проходить шлях від базової військової підготовки до майбутньої спеціальності операторки важкого ударного безпілотника. Їхні історії та світлини з навчань оприлюднило оперативне командування «Схід».

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