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Російські війська увечері у вівторок, 24 листопада, завдали ударів по Одеській області, внаслідок чого загинули 41-річний чоловік і 17-річний хлопець. Ще троє людей дістали поранення, зокрема 12-річна дитина.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі. На місцях влучань працюють усі відповідні служби.

Джерело: повідомлення начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Енергетики вже частково відновлюють живлення критичної інфраструктури та шукають технічні рішення, щоб поступово повернути світло іншим споживачам.

В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 18 листопада 2026 року пошкоджень зазнала будівля Музею сучасного мистецтва.

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