Відео: 1039-й полк показав бойову роботу французького ЗРК Crotale

0:00 / 0:00

Зенітники 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського оприлюднили відео бойової роботи французького комплексу протиповітряної оборони Crotale.

На кадрах показані комплекс у русі, пускова установка, робота системи наведення та запуски ракет. Також продемонстровано ураження повітряних цілей.

Crotale — французький зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для перехоплення безпілотників, літаків, вертольотів та інших повітряних цілей.

Джерело: 1039-й зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

Читай нас у