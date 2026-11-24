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Українські військові вже опанували нову бронетехніку та готуються використовувати її під час виконання бойових завдань. Про надходження машин повідомила 21-ша окрема механізована бригада, опублікувавши відео з відгуками екіпажів.

Бойові машини передали Україні за підтримки уряду Німеччини. За словами старшого техніка з позивним «Банкір», бронетехніка надійшла практично новою, без попереднього бойового застосування.

«Машини прийшли з Німеччини відразу із заводу. На деяких машинах 25 км пробігу», — розповів військовий.

Перед отриманням техніки українські екіпажі проходили підготовку в Німеччині. Механіки-водії, командири та навідники навчалися окремо, опановуючи свої спеціальності.

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Програма включала теоретичні заняття, водіння на полігоні, денні та нічні стрільби. За словами навідника-оператора з позивним «Скорий», під час навчань військові також відпрацьовували стрільбу по FPV-дронах.

Механік-водій «Чорний» особливо відзначив ходові якості Lynx. Машина, за його словами, швидка, витривала та має хорошу прохідність. Крім того, водій може бачити зображення з камер башти, якими користуються командир і навідник.

Однак чи не найбільше військових зацікавила сучасна башта Lynx. Її системи значною мірою автоматизовані, а керувати озброєнням можуть як командир, так і навідник.

БМП обладнана сучасною системою керування вогнем та автоматичною гарматою, яка підтримує використання боєприпасів із програмованим підривом.

Це розширює можливості машини проти різних типів цілей, зокрема повітряних.

У 21-й бригаді вже планують використовувати Lynx не лише для виконання завдань механізованих підрозділів, а й для протидії російським ударним безпілотникам типу Shahed.

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Раніше під час операції «Ведмежий капкан» на півночі Харківської області українські військові застосували тактику відволікаючого удару, бронетехніку та масоване використання безпілотників. Це допомогло зірвати плани російського командування щодо оточення підрозділів ЗСУ. Важливими складовими операції також стали сувора оперативна безпека та дистанційне мінування шляхів постачання російських військ.

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