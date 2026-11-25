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У ніч проти 25 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області РФ. Момент удару зафіксували під час прямої трансляції блогера Андрія Арзаматова, відомого під ніком MrRissso.

Андрій Арзаматов – блогер із Самари, якого Росфінмоніторинг вніс до переліку осіб, причетних до екстремізму та тероризму. Він відомий розіграшами росіян і російських військових, під час яких, представляючись правоохоронцем або посадовцем, намагається вивести співрозмовників на відверті зізнання щодо війни проти України. Крім того, він організовує збори на підтримку українських військових.

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Сизранський завод входить до структури «Роснафти». Його потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільне та авіаційне пальне, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Завод розпочав випуск продукції ще у 1942 році.

У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.

У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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