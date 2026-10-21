Відео: Азов спростував російський фейк про захоплення Добропілля

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У Першому корпусі Національної гвардії України «Азов» прокоментували російські заяви про нібито захоплення Добропілля. У корпусі відреагували на поширення дезінформації щодо ситуації в місті.

Про це 1-й корпус НГУ «Азов» повідомив у Фейсбуці й оприлюднив відео.

«Війна в кредит». Російські генерали вкотре вдаються до дезінформації: спочатку заявляли про оточення Добропілля, тепер - про його захоплення», - зазначили в «Азові».

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1-й корпус НГУ «Азов» нагадав, що раніше подібна брехня про «успіхи» на Добропільському напрямку коштувала посад трьом генералам РФ і життя десяткам тисяч їхніх підлеглих.

Російські війська просунулися поблизу населеного пункту Криничне в Пологівському районі Запорізької області.

За минулу добу на фронті в Україні зафіксували 269 бойових зіткнень. Найінтенсивніші штурмові дії серед зазначених напрямків російські війська вели на Костянтинівському напрямку, де відбулося 37 атак.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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