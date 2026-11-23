Відео: Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії у Пермському краї
У Пермському краї РФ під ударом безпілотників опинився нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Про атаку повідомив 23 листопада моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
Підприємство розташоване в місті Перм і входить до групи «ЛУКОЙЛ». Це один із найбільших НПЗ Росії, здатний переробляти понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та мастильні матеріали.
Інформації про наслідки сьогоднішньої атаки та можливі пошкодження підприємства наразі немає.
Джерело: Exilenova+
У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.
Нагадаємо, у Росії обмежили роботу аеропортів Казані та Іжевська.
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