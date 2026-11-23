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У Пермському краї РФ під ударом безпілотників опинився нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Про атаку повідомив 23 листопада моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Підприємство розташоване в місті Перм і входить до групи «ЛУКОЙЛ». Це один із найбільших НПЗ Росії, здатний переробляти понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та мастильні матеріали.

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Інформації про наслідки сьогоднішньої атаки та можливі пошкодження підприємства наразі немає.

Джерело: Exilenova+

У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у Росії обмежили роботу аеропортів Казані та Іжевська.

У Ростовській області РФ атаковано Новошахтинський нафтопереробний завод.

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