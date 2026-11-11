ВІдео: Безпілотники атакували російський порт Усть-Луга в Ленінградській області

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У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Інформації про наслідки атаки в наданому повідомленні немає.

За словами тамтешньої влади, над Ленінградською областю нібито збили 92 БпЛА та робота продовжується.

У мережі пишуть про атаку на порт Усть-Луга. Внаслідок ударів БпЛА горить портова інфраструктура.

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Порт Усть-Луга – один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Об'єкт розташований у Ленінградській області на узбережжі Фінської затоки та має стратегічне значення для економіки й оборонно-промислового комплексу РФ.

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Через порт проходять величезні обсяги стратегічної сировини, зокрема нафти, нафтопродуктів, вугілля та мінеральних добрив. У його зоні функціонують великі промислові й перевантажувальні комплекси, серед яких об'єкти компаній «Новатек» та «Єврохім».

Джерело: Exilenova+

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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