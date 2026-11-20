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У Смоленській області у ніч проти 20 листопада під удар потрапило підприємство «Дорогобуж», що виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру. Завод пов’язаний із постачанням компонентів для вибухових речовин, які застосовує російська армія.

Ціллю атаки стало ПАТ «Дорогобуж» – одне з великих хімічних підприємств Росії, яке входить до групи «Акрон». Промисловий комплекс розташований у Смоленській області, поблизу селища Верхньодніпровський Дорогобузького округу. Відстань до українського кордону становить приблизно 290 км.

Підприємство спеціалізується на виробництві азотних і комплексних мінеральних добрив, а також промислової хімічної продукції. Його виробничі майданчики працюють із 1960–1980-х років, а згодом неодноразово модернізувалися. З 2017 року компанія розпочала новий етап оновлення виробництва та будівництва додаткових потужностей.

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Виробничі потужності заводу:

аміак – до 830 тис. тонн на рік;

аміачна селітра – 1,56 млн тонн;

азотна кислота – 1,53 млн тонн;

комплексні добрива NPK – 850 тис. тонн.

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Це проєктні потужності, а не фактичний обсяг виробництва. За річним звітом підприємства, у 2024 році воно виготовило 717 тис. тонн аміаку, 1,258 млн тонн аміачної селітри та 737 тис. тонн комплексних добрив NPK. Загальний товарний випуск становив 2,13 млн тонн. У 2025 році цей показник зріс до 2,2 млн тонн, з яких 2 млн тонн припадало на мінеральні добрива.

Джерело: Exilenova+

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