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Російський військовий намагався просочитися в український тил, щоб встановити там прапор РФ. Однак бійці 225-го окремого штурмового полку виявили та перехопили його.

Про це розповіли у своєму Telegram-каналі бійці 225 окремого штурмового полку, опублікувавши відео з ліквідацією загарбника.

За словами наших воїнів, противник продовжує відправляти так званих прапороносців, сподіваючись, що бодай одному з них вдасться дістатися якогось населеного пункту, щоб потім заявити про фейковий «контроль» над ним.

«Російська сторона продовжує спроби встановлення своїх прапорів в українському тилу. Цього разу окупант обрав найкоротший шлях — навпростець через поле. Маршрут виявився коротшим, ніж планувалося. А фінал передбачуваним», — розповіли українські бійці.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

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