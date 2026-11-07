Відео: Бійці 413-го полку Рейд показали знищення російських засобів військового зв’язку

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Оператори підрозділу атакували антени та ретранслятори російських військ, порушуючи роботу їхніх систем зв’язку. Відео ураження цілей оприлюднив 413-й полк «Рейд».

Відео бойової роботи оприлюднив 413-й полк Сил безпілотних систем «Рейд».

На кадрах — серія ударів українських дронів по російських антенах, вежах зв’язку та ретрансляторах.

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За допомогою цього обладнання окупанти підтримують зв’язок між підрозділами, передають команди та забезпечують роботу безпілотників.

«Після ударів „Рейду“ у ворожому ефірі настає тиша», — зазначили в полку.

Ураження таких об’єктів порушує роботу російських комунікаційних мереж і змушує противника шукати нові способи підтримувати зв’язок між позиціями та пунктами управління.

Для операторів «Рейду» це вже звичні цілі.

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