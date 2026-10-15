Відео: бійці 42 ОМБр евакуювали пораненого окупанта, який хотів здатись у полон

0:00 / 0:00

Російський військовий після спроби здатися в полон українським захисникам потрапив під удар FPV-дрона власних військ. Попри це, бійці мотопіхотного батальйону 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя врятували пораненого окупанта та евакуювали його з поля бою за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

За інформацією українських військових, після того, як пілоти ЗСУ знищили ворожий бліндаж, звідти вибрався російський військовослужбовець. Він вирішив здатися в полон українським дронам.

Однак замість можливості скласти зброю росіянин опинився під ударом безпілотника власних військ.

Російське командування, за повідомленням 42-ї ОМБр, спрямувало FPV-дрон проти свого ж військового, який намагався здатися українським захисникам. Унаслідок атаки окупант зазнав поранень.

Після удару російського безпілотника бійці мотопіхотного батальйону 42-ї окремої механізованої бригади вирішили евакуювати пораненого військового.

Українські захисники дісталися до нього за допомогою наземного роботизованого комплексу та вивезли з поля бою.

Історію порятунку російського військовослужбовця оприлюднили разом із відео, яке демонструє перебіг операції.

Відео операції оприлюднили на сторінці 42-ї ОМБр.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими військами. Найбільшу кількість ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкодженоквартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у