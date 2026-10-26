Відео: Бійці 63-ї бригади вивели з Лимана вісьмох людей і врятували їх від дрона

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Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади евакуювали вісьмох цивільних із Лимана на Донеччині. Під час порятунку людей один із бійців закрив їх собою від удару російського дрона.

Дводенна евакуація з Лимана проходила під постійними атаками російських дронів

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу провели надскладну дводенну операцію з евакуації 8 цивільних осіб з-під ворожих обстрілів у Лимані.



Під час атаки ворожого FPV-дрона один із бійців прикрив

собою цивільних від вибуху.

Операція розпочалася після успішного виконання бійцями 7-ї роти 3-го механізованого батальйону свого основного бойового завдання.

Дізнавшись про заблокованих цивільних, військові організували рятувальну місію, яка тривала дві доби і проходила в умовах постійних російських засідок та безперервних атак ворожих безпілотників.

На землі працювала зведена ударно-пошукова група, до якої увійшли українські захисники, а також французькі та американські легіонери на псевдо Флеш, Ковбой, Спад, Чандра та Фанта.

З неба їхні дії координувала аеророзвідка, яка прокладала

безпечні маршрути та попереджала про ворожі засідки.

Логістику та надскладну переправу на бронемашинах MaxxPro забезпечили мінометна батарея та підрозділ НРК.

Під час атаки FPV-дрона військовий прикрив цивільних власним тілом

На завершальному етапі евакуації групу виявив і атакував російський FPV-дрон.

Один із військовослужбовців прийняв удар на себе, прикривши тілом цивільних. Герой отримав важке поранення, проте зберіг життя людям. Завдяки оперативним діям розвідвзводу пораненого бійця вдалося вчасно евакуювати та надати медичну допомогу.

Про це повідомили в пресслужбі 63 ОМБр.



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