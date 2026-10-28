Відео: Бійці Азову уразили понад 100 російських потягів із військовими вантажами

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Воїни 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» уразили понад 100 російських потягів, які використовували для постачання окупаційного угруповання на фронті. За повідомленням, серед знищених цілей — локомотиви та цистерни з пальним.

Внаслідок ударів українських військових виведено з ладу локомотиви, цистерни з пальним та інше залізничне майно противника.

Російські окупанти використовують залізничні станції для транспортування пального в напрямку фронту. Водночас мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби противника не можуть забезпечити надійний захист цих логістичних маршрутів.

«Противник щосили намагається створити картину успішного захоплення населених пунктів, але не здатен захистити ключові залізничні станції, якими проходить ланцюжок постачання пального в бік фронту», — зазначили в «Азові».

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