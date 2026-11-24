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На Добропільському напрямку бійці бригади «Кара-Даг» захопили в полон російських штурмовиків. За наявною інформацією, їхнім завданням було встановити російські прапори на визначених позиціях.

За словами наших воїнів, завданням таких «прапороносців» є створення ілюзії контролю над територією, щоб погасити «кредити» командування.

«Російські генерали добре навчилися брати населені пункти „в кредит“, зафарбовуючи на картах усе нові ділянки, які де-факто не контролюють. Розраховуватися за такі „кредити“ доводиться особовому складу окупаційного угруповання, нерідко — ціною життя. Окупантам, які потрапили на це відео, пощастило. Бійці бригади „Кара-Даг“ взяли їх у полон при спробі інфільтрації», — йдеться в описі до оприлюднених кадрів.

Відео з їхніми свідченнями з цього приводу поділився у вівторок, 24 листопада, 1-й корпус НГУ «Азов».

Нагадаємо, що на початку жовтня Українські штурмовики відкинули росіян на Добропільському напрямку.

Російські війська здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву на Добропільському напрямку. Українські прикордонники спільно із суміжними підрозділами зірвали наступ окупантів.

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