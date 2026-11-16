Відео: Бійці Гарту знищили 45 окупантів на Південно-Слобожанському напрямку

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Упродовж тижня прикордонники бригади «Гарт» відбивали спроби російських піхотних груп проникнути на українські позиції.

Під час боїв 45 окупантів ліквідували, ще 33 поранили, а трьох взяли в полон.

Українські захисники продовжують зривати спроби загарбників просунутися малими групами в смузі відповідальності бригади.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

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