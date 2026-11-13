Відео: бійці ССО взяли в полон двох російських військових під час рейду на ворожу позицію

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Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ провели наліт на позицію російських військових і захопили в полон двох окупантів. Також українські спецпризначенці здобули документи та засоби зв’язку, які мають розвідувальну цінність.

«Під час спеціальних дій оператори 6 полку ССО Rangers провели наліт на позицію противника та взяли в полон двох військовослужбовців його розвідувального підрозділу. Також здобули документи й засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність», — йдеться в повідомленні.

Під час допиту полонені російські військовослужбовці розповіли, як окупанти створюють постановочні відео, щоб поширювати неправдиву інформацію про просування своїх військ.

За їхніми словами, військових із російським прапором направляють до заздалегідь визначеної локації, де вони демонструють символіку РФ.

Після цього відеозапис із дрона використовують як нібито підтвердження захоплення української позиції або населеного пункту.

Відео оприлюднила пресслужба ССО.

Нагадаємо, українські військові в Запорізькій області вперше захопили в полон громадянина Індонезії, який брав участь у бойових діях на боці Росії. 49-річний чоловік потрапив під атаку безпілотників під час штурму та зміг дістатися позицій українських захисників.

Раніше оператори 3-го загону 4-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер»захопили російського військовослужбовця без жодного пострілу. Він був одягнений у форму Збройних сил України.

Військовий із Хмельниччини, який до служби займався фермерством, провів 248 діб на позиціях у Степногірську та пережив чотири поранення. Попри ненависть до полоненого, він вивів його крізь кілзону, розповіли в 128-й окремій важкій механізованій бригаді «Дике Поле», яка опублікувала історію бійця у Facebook.

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