Відео: Бійці ССО взяли в полон російського військового, переодягненого у форму ЗСУ

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Оператори 3-го загону 4-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» захопили російського військовослужбовця без жодного пострілу. Він був одягнений у форму Збройних сил України.

Українські спецпризначенці виявили позицію окупанта на одному з найгарячіших напрямків фронту. Його місцеперебування допомогло встановити залишене сміття. При собі росіянин мав зброю, три радіостанції, рюкзак із провізією та спорядженням.

Оператор із позивним «Машиніст» вступив із ним у розмову, дезорієнтував противника та переконав скласти зброю. Під час допиту з’ясувалося, що полонений служить в армії РФ із 2023 року та брав участь у наступі на Харківщині.

Завдяки операції українських військових обмінний фонд поповнився ще одним окупантом, а спецпризначенці отримали від нього цінну інформацію.

Джерело: 3-й загін 4-го полку ССО «Рейнджер».

Оператори батальйону «Воля» 57-ї окремої мотопіхотної бригади провели майже добову операцію з евакуації тіла загиблого українського військового на околицях Вовчанська. Для цього залучили російського військовополоненого, якого захопили за допомогою дрона.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові кадри спецоперації GROUP 10 на Сумщині. За сім днів українські спецпризначенці зачистили від російських окупантів понад 600 гектарів території, уразили 1100 цілей і ліквідували 108 загарбників. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади взяли в полон 21-річного російського строковика Ярослава Сидорова, який раніше проходив службу в Приморському краї та займався радіорозвідкою проти Китаю й Північної Кореї.

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